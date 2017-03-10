İstanbul'da nöbetçi eczane soyuldu

Soygun saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Edilen bilgiye göre Albatros Sokak üzerinde bulunan nöhbetçi eczaneye gelen kimliği henüz belirsiz maskeli iki soyguncu silah tehdidiyle kasada duran eczacı Mustafa Yıldırım'ı etkisiz hale getirdi.

650 LİRAYI ALIP KAÇTI

Soyguncular kasadaki 650 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Korku dolu anları yaşayan Yıldırım hemen polisi aradı.

Olay yerine gelen polisler eczanede incelemelerde bulunurken, zırhlı bir polis aracıda sokak başında güvenlik önlemi aldı. Yıldırımın, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALDI

Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis kaçan iki soyuguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Mustafa Yıldırım soygunu şöyle anlattı: "Kıraç bölgesinde nöbetci eczaneyim. Yoğun bir nöbet geçiriyorduk. Saat 00.30 sıralarında yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi içeri girdi. Kapıdan içeri girdiklerinde neyle karşı karşıya kaldığımı anladım. Kasadaki parayı istediler. Kendi ellerimle parayı verdim. Ardından arkalarına dönüp gittiler"