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İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları öğleden sonra için uyardı.

15.06.2017 - 10:16
  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini arttırması, aralıklarla sert esmesi, beraberinde yerel olmak üzere kısa süreli yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Akşam saatlerinden itibaren bulutların dağılması öngörülürken İstanbul'da iftar vaktinde yağış beklenmiyor.

HAVA SICAKLIKLARI KUZEY VE DOĞUDA AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 4 derece azalacak, Akdeniz ile İç Anadolu'da 2 ila 5 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

İstanbul'da öğleden sonra rüzgar şiddetini arttıracak

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