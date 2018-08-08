İstanbul'da öğrenciler için Danışma Merkezleri kuruldu

Birçok öğrenci adayı, aldığı puanlarla barajı geçmesine rağmen ya açıkta kalıyor ya da istediği bölüme gidemiyor. Öğrenci adaylarına tercih ve sıralamada yardımcı olmaları için Tercih Danışma Merkezleri oluşturuldu.

İSTANBUL'DA 7 NOKTADA HİZMETE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, adayların hayallerini kurdukları okullara ve bölümlere gidebilmesinde yardımcı olunması için Tercih Danışma Merkezleri kuruldu.

Öğrenci adaylarına yardımcı olmak için kurulan merkezler ücretsiz hizmet veriyor.

Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Şirinevler, Sultanbeyli, Şişli ve Gaziosmanpaşa'da olmak üzere toplam 7 noktada Tecih Danışma Merkezleri kuruldu.

SON GÜN 14 AĞUSTOS

Öğrenci adayları tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesinden TC Kimlik numaralarıyla tercih yapacak.

Öğrenciler 14 Ağustos saat 23:59'a kadar tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

GENEL BAŞARI SIRASININ ÖNEMİ

Buna göre, sonuç belgesindeki ek puanlı başarı sırası, adayın kendisi ile aynı veya yakın alandan mezun olup ek puanları ile "YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda belirtilen ilgili yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı bulunan adaylar içindeki başarı sırasını gösteriyor.

Adayların, program tercihlerini yaparken ek puanlı başarı sırasından daha çok genel başarı sırasını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.



