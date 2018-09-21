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İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı trafik zabıta ekipleri, kent genelindeki okul servislerini sıkı denetliyor.

AA | 21.09.2018 - 16:23..
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Ekipler, okul servislerinde yol güzergah izin belgesi, şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığı, fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, "Alo 153" yazısı, ücret tarifesinin görünür yerde olması, cam kırma-imdat çekicinin olup olmadığı, sigara içilmez levhasının görünür yerde olması, okul taşıtı ikaz lambası gibi can ve mal güvenliği için gerekli tüm hususları inceliyor.

67 SERVİS ŞOFÖRÜ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

İstanbul genelinde 26 farklı noktada eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerde bugüne kadar 145 okula bağlı çalışan bin 846 okul servis aracı incelendi.

İncelemeler sonucunda eksikliği tespit edilen 67 okul servis şoförü hakkında 1608 sayılı kanuna istinaden tespit tutanağı tutuldu. Tutanaklar gerekli cezai işlem yapılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ne gönderildi.

İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim


KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk defa devreye aldığı hizmetle servis araçlarını, servis şoförlerini ve servis ücretlerini internetten sorgulama imkanı sunuyor. Veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden sorgulama yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve ulaşım ücretlerini öğrenebilecek.

Siteye giren veli karşısına çıkan 'kayıtlı şoför sorgulaması' ile şoför bilgilerine ulaşarak sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise ''Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur'' ibaresi ekranda görünecek.

İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim


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