taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.680
USD
3,7327
EURO
3,9296
ALTIN
147,62
PETR
55,2500

İstanbul'da ölümüne yolculuk yapan genç

İstanbul Bahçeşehir'de seyir halindeyken otobüsün arka tamponuna çıkarak yolculuk eden kişi görenleri korkuttu.

03.03.2017 - 10:45
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Bahçeşehir’de bir kişinin otobüsün arka tamponuna çıkarak yaptığı ölümüne yolculuk kameralara saniye saniye yansırken, bu durumu gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İstanbul'da ölümüne yolculuk yapan genç

İstanbul'da ölümüne yolculuk yapan genç VİDEO

OTOBÜSÜN ARKA TAMPONUNA ÇIKTI

Bahçeşehir’de kameralara takılan bir görüntü vatandaşları korkuttu. Bahçeşehir Süzer Bulvarı üzerinde seyir halinde giden otobüsün arka tamponuna çıkarak yolculuk yapan şahsı görenler şaşakaldı.

Hızla hareket eden otobüsün arka tamponunda bedava yolculuk yapan vatandaş canını hiçe saydı. Otobüsün durağa gelerek durmasının ardından , şahıs da otobüsten inerek, bir süre dinlendi.

KAMERALARA YANSIDI

Otobüsün hareket etmesiyle canı pahasına yaptığı bedava yolculuğa devam etmek isteyen şahıs, yetişemeyince yoluna yaya olarak devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde hareket eden otobüsün tamponunda bir kişi görülüyor. Tamponda yolculuk bir süre devam ederken, şahıs otobüsün durmasıyla aşağıya iniyor. Otobüs tekrar hareket edince şahıs tekrar tampona çıkmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

469
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

132
Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

119
Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

103
Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

1
Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

93
Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

Niran Ünsal: Günahlarımı parayla satsam alan olmazdı

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM