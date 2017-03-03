İstanbul Bahçeşehir’de bir kişinin otobüsün arka tamponuna çıkarak yaptığı ölümüne yolculuk kameralara saniye saniye yansırken, bu durumu gören vatandaşların yüreği ağzına geldi.

İstanbul'da ölümüne yolculuk yapan genç VİDEO

OTOBÜSÜN ARKA TAMPONUNA ÇIKTI

Bahçeşehir’de kameralara takılan bir görüntü vatandaşları korkuttu. Bahçeşehir Süzer Bulvarı üzerinde seyir halinde giden otobüsün arka tamponuna çıkarak yolculuk yapan şahsı görenler şaşakaldı.

Hızla hareket eden otobüsün arka tamponunda bedava yolculuk yapan vatandaş canını hiçe saydı. Otobüsün durağa gelerek durmasının ardından , şahıs da otobüsten inerek, bir süre dinlendi.

KAMERALARA YANSIDI

Otobüsün hareket etmesiyle canı pahasına yaptığı bedava yolculuğa devam etmek isteyen şahıs, yetişemeyince yoluna yaya olarak devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde hareket eden otobüsün tamponunda bir kişi görülüyor. Tamponda yolculuk bir süre devam ederken, şahıs otobüsün durmasıyla aşağıya iniyor. Otobüs tekrar hareket edince şahıs tekrar tampona çıkmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor.