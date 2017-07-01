İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 14'ü yakalandı.

32 SUÇA KARIŞTI

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "yağma ve yağma amaçlı tehdit", "cinayet", "adam öldürmeye tam teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı hürriyeti tahdit", "mala zarar vermek", "ruhsatsız silah bulundurmak", "başkasına ait olan suçu üstlenmek", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ticareti", "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ve "rüşvet almak vermek" gibi 32 suça karıştığı belirlenen Fuat K. (40) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 14'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 anahtarlık görünümünde suikast silahı, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 410 mermi ele geçirildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.