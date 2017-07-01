taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

32 farklı suça karıştıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 14'ü yakalandı.

01.07.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 14'ü yakalandı.

32 SUÇA KARIŞTI

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "yağma ve yağma amaçlı tehdit", "cinayet", "adam öldürmeye tam teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı hürriyeti tahdit", "mala zarar vermek", "ruhsatsız silah bulundurmak", "başkasına ait olan suçu üstlenmek", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "uyuşturucu madde ticareti", "silah ticareti", "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ve "rüşvet almak vermek" gibi 32 suça karıştığı belirlenen Fuat K. (40) liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında 30 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 14'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 anahtarlık görünümünde suikast silahı, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 410 mermi ele geçirildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Gezi Parkı'na bakan oda tutan Alman bildiri düzeneği kurdu
Taksim'de bir Alman vatandaşı tuttuğu otel odasına düzenek kurarak, otelin penceresinden caddeye doğru siyasi içerikli bildiri yağdırdı.
İstanbul'da bunaltan sıcaklar yerini yağmura bırakacak
Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 45 dereceyi aşması bekleniyor.
Antalya'da 351 küçükbaş hayvan yangında telef oldu
Manavgat'da tarım arazisinde çıkan yangında 351 küçükbaş hayvan telef oldu, zeytin ağaçları ve 5 hektarlık karpuz tarlası zarar gördü
'Kebapçı Celal' tutuklandı
Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan "Kebapçı Celal" olarak bilinen işletmeci ile bir şüpheli cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

297
Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

32
Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

Suudi prens ve prensesler Bodrum'da

260
Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

44
Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

145
Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

Eşine dışkı yedirmek isteyen koca gözaltında 

324
Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır

Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM