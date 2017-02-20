İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de 36 adrese operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları öne sürülen 23 kişi yakalandı. Şüphelilerin "yağma, cinayet, yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddia edildi.

12 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 tüfek, 109 mermi, 38 senet, 1 kama, 1 kılıç, 1 cop, 1 biber gazı, 2 telsiz, sahte avukatlık yaptığı iddia edilen şüpheliye ait avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi.