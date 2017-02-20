taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.706
USD
3,6259
EURO
3,8498
ALTIN
144,35
PETR
56,1800

İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon

Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de düzenlenen operasyonlarda 23 kişi yakalandı.

20.02.2017 - 16:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe'de 36 adrese operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları öne sürülen 23 kişi yakalandı. Şüphelilerin "yağma, cinayet, yaralama, tehdit, mala zarar verme" suçlarını işledikleri iddia edildi.

12 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 12 tabanca, 2 tüfek, 109 mermi, 38 senet, 1 kama, 1 kılıç, 1 cop, 1 biber gazı, 2 telsiz, sahte avukatlık yaptığı iddia edilen şüpheliye ait avukat cübbesi ve avukat kartviziti ele geçirildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

Aziz Yıldırım ile Mehmet Baransu arasında tartışma çıktı

117
FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

FETÖ'nün suikast timi için hesap günü

221
FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

FETÖ'cü hakim ve savcılar adliyede

53
Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş

90
İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

İran'da çatışmaların önüne geçilemiyor

168
Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

77
Gökdelenin tepesinden sarkan Rus model: Çok korkmadım

Gökdelenin tepesinden sarkan Rus model: Çok korkmadım

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM