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İstanbul'da otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

İstanbul'da halk otobüsünü çalan çocuklar şimdi de otomobil çalmak istedi. Bu anlar ise anbean kameralar tarafından kaydedildi.

İHA | 14.07.2018 - 13:08..
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Daha önce Ümaraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü çalan 2 çocuk Kadıköy'de lüks bir sitedeki eve girip anahtarını aldıkları otomobili çaldı. Kadıköy Bostancı'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 çocuk bu kez sabaha karşı lüks bir sitedeki eve girip evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı.

İstanbul'da otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocukların hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe’de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında yakıtı biten çalıntı araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Otobüs çalan çocuklar bu kez otomobil çaldı VİDEO

YAKALANAN ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

Polisler M.Y. (13) ile K.’yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Çocuklar daha önce de halk otobüsü çalmış ve o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.

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