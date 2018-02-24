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İstanbul'da otobüs şoförüne kano saldırısı

Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüse, yanlarındaki kanoyla binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı.

DHA | 24.02.2018 - 09:44..
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Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs peronunda kalkış saatini bekleyen özel halk otobüsünde, yanlarındaki kanoyla araca binmek isteyen biri kadın iki kişiyle otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs peronlarında meydana gelen olayda biri kadın iki kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy seferini yapmak için bekleyen özel halk otobüsüne kanoyla binmek istedi.

Otobüsün şoförü Sinan Selvi, tüm yolcuların binmesinin ardından kendilerini içeri alabileceği söyledi.

KADIN YERE DÜŞTÜ

Ancak duruma itiraz eden çift ile otobüs şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek yolcu, şoför Sinan Selvi'ye saldırdı. Ardından karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Kavga sırasında otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın yere düştü. Kavgayı araya giren diğer yolcular ayırdı.

İstanbul'da otobüs şoförüne kano saldırısı

Otobüs şoförüne kano saldırısı VİDEO

OTOBÜSÜN ÖNÜNE YATTI

Kavganın ardından otobüs şoförüne saldıran kişinin yanındaki kadın, yere yatarak otobüsün seferine engel olmak istedi. Kadının arkadaşı tarafından ikna edilerek yattığı yerden kaldırılmasıyla olay sona erdi. Olayın ardından otobüs şoförü Sinan Selvi, darp raporu alarak şikayetçi oldu.

İstanbul'da otobüs şoförüne kano saldırısı

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