taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.670
USD
3,6467
EURO
3,8883
ALTIN
147,33
PETR
52,8900

İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı kamerada

Taksim-Başakşehir hattında çalışan şoför, bir yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

04.04.2017 - 08:43
  1. Haberler
  2. Video Haber

yolcu

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan olaylar, araç kameralarına yansımaya devam ediyor.

Taksim-Başakşehir hattında yaşanan olayda; otobüse binmek isteyen yolcu kartında bakiye olmadığını görüyor.

NAKİT PARA VERMEK İSTEDİ

Bunun üzerine şoföre nakit para vermek isteyen yolcu, şoförün bir sonraki durakta karta para yüklemesini öneriyor.

ŞOFÖRÜ YUMRUKLADI

O anlarda ortam bir anda geriliyor ve yolcu şoföre yumruklarla saldırıyor. Yolcular araya girmeye çalışsa da direksiyonda oturan şoför, yumruklardan kurtulamadı.

İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı kamerada VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

528
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

269
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

81
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

141
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

105
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

11
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM