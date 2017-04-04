İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı kamerada

1,373 kez izlendi

18,989 kez izlendi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

16,585 kez izlendi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

1,476 kez izlendi

1,341 kez izlendi

1,936 kez izlendi

1,305 kez izlendi

Darbeci Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, darbe girişiminde etkin rol oynamasına rağmen ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Rusya St. Petersburg'da meydana gelen terör saldırısının ardından Ukrayna metrolarında da güvenlik önlemleri artırıldı.

St. Petersburg'da üç günlük yas ilan edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte plajlar ve sokaklar dolup taştı.

1 Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

2 Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Hilton Bomonti Otel'de sanatçılarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

3 Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma Macaristan'da İsrail'in katliamlarını protesto ettiği için hakkında dava açılan belediye başkanı mahkemede Erdoğan'lı savunma yaptı.

4 CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi CHP'li vekil Murat Emir Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kahvehaneyi ziyaret ederek vatandaşlardan Hayır oyu istedi ama dinleyen olmadı.

5 Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki Sanatçılarla buluşan Kılıçdaroğlu, "Bana bir masal anlat baba" şarkısının kullanım hakkını vermeyen sanatçıya tepki gösterdi.

6 Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen Zekeriya Kuzu'nun oğlunun da darbe girişimine katıldığı öğrenildi.