İstanbul'da otobüs şoförüne saldırı kamerada

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yaşanan olaylar, araç kameralarına yansımaya devam ediyor.
Taksim-Başakşehir hattında yaşanan olayda; otobüse binmek isteyen yolcu kartında bakiye olmadığını görüyor.
NAKİT PARA VERMEK İSTEDİ
Bunun üzerine şoföre nakit para vermek isteyen yolcu, şoförün bir sonraki durakta karta para yüklemesini öneriyor.
ŞOFÖRÜ YUMRUKLADI
O anlarda ortam bir anda geriliyor ve yolcu şoföre yumruklarla saldırıyor. Yolcular araya girmeye çalışsa da direksiyonda oturan şoför, yumruklardan kurtulamadı.