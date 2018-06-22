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İstanbul'da otobüste taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga

Ataşehir'de özel halk otobüsünde bir kadını taciz ettiği öne sürülen 2 kişi ile diğer yolcular arasında kavga çıktı. Kavgada bir yolcu bıçakla yaralanırken 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

DHA | 22.06.2018 - 12:12..
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İstanbul Ataşehir'de saat 09.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydu Kent otobüs durağı önünde meydana geldi.

İstanbul'da otobüste taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre Erhan Özyuva'nın kullandığı 14 R kodlu özel halk otobüsü içinde bir kadın yolcu tacize uğradığını söyleyerek bağırmaya başladı. Bu sırada taciz ettiği iddia edilen 2 kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

2 SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Durağa gelen sürücü kapıları açınca kavga durakta da devam etti. Kavgada tacizcilere müdahale eden F.Y., karın bölgesinden bıçaklanırken 2 saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da otobüste taciz iddiası sonrası bıçaklı kavga

TACİZ KAVGASINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü Erhan Özyuva, “İçeride herhalde bir kadını taciz etmişlerdi. Bununla ilgili bir olay yaşandı. Olayın büyük bölümü kapıları açtıktan sonra durakta meydana geldi. Bir kişi bıçaklandı diğer erkek arkadaşlar kadını korumak amaçlı oldu sanırsam." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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