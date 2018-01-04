İstanbul'da otobüsten inmeyen tinerci sürücüyü çileden çıkarttı

Geçtiğimiz günlerde son durak olarak Mecidiyeköy otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsüne, yolcular tamamen indiği sırada bir tinerci bindi. Tinerci, otobüsün orta bölümündeki kapının önüne oturarak uzun süre kalkmadı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Otobüsün ortasında oturan tinerciyi fark eden şoför, yanına gidip inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süre tinerciye dil döken şoför, değnekle korkutup indirmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Özel halk otobüsü şoförünün tinerci ile imtihanı İZLE



"TİNERİ ÇEKMİŞ YATIYOR"

Yoldan geçen bir vatandaşın şoföre ne olduğunu sorması üzerine şoför, "Tineri çekmiş yatıyor.” dedi.

Bir müddet daha oturmaya devam eden tinerci, sonrasında aşağıya inerek gözden kayboldu. Şoförün tinerciyle imtihanı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.