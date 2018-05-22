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İstanbul'da otomobil dükkana daldı

Sarıyer'de kontrolden çıkan lüks otomobil, iş yerine girdi. Kazada aracın çarptığı dükkan yıkılırken, araçtan inen sürücü de hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek kayıplara karıştı.

İHA | 22.05.2018 - 19:13..
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Armutlu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan 34 RH 0538 plakalı lüks otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç bijuteri satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.Büyük gürültü nedeniyle iş yerlerinden çıkan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

İstanbul'da otomobil dükkana daldı VİDEO

ŞOFÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın hemen ardından ise aracın sürücüsü, şoför mahallinden yan koltuğa geçerek araçtan inip uzaklaştı. Kaza esnasında içeride kimsenin olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücünün kaçtığını anlaşılması üzerine polis ekipleri, aracı emniyet otoparkına götürdü. Sağlık ekipleri ise yaralı olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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