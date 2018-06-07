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İstanbul'da otomobili ile takla atan sürücü kaçtı

Beyoğlu ilçesinde, taklalar atıp karşı yönden gelen araçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü, kaçarak kayıplara karıştı.

DHA | 07.06.2018 - 05:57..
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Gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 PP 3943 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü, Kumbarahane Caddesi üzerinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden araca çarptı.

İstanbul'da otomobili ile takla atan sürücü kaçtı

TAKLALAR ATIP 3 ARACA ÇARPTI

Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı yönden gelen üç araca çarparak durdu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüleri ile ilgilendi. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde bir süre incelemelerde bulundu.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekipleri kazaya karışan otomobilin sürücüsünün olay sonrası kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası Kumbarahane Caddesi bir süre araç geçişine kapalı kaldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizleme çalışması yaptıktan sonra kapalı olan cadde araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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