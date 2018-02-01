İstanbul'da oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenledi.





OYUNCAK AYIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bir evde arama yapan ekipler oyuncak ayının içine gizlenmiş çok sayıda sentetik uyuşturucu hap, kokain ve esrar maddesi ele geçirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Nergis Sokakta bulunan ve daha önceden belirlenen adrese ekipler kapıyı kırarak girdi. Evin içerisinde arama yapan ekipler bir oyunca ayı buldu.

Oyuncak ayıda inceleme yapan ekipler çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Evi komple arayan ekipler evin içerisinde kokain, esrar maddesi, para ve 3 tane cep telefonu buldu. Evlerdeki aramalarını tamamlayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı.



