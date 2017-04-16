taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

Oy verme işleminin ardından havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahile, piknik alanlarına akın etti.

16.04.2017 - 16:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

Oy verme işleminin ardından, vatandaşların havaları fırsat bilip Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdukları görüldü.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Şeyma Erden de baharı değerlendirmek istediklerini aktararak, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şimdi oğlum ve eşimle piknik yapıp güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

"EVDE OTURACAĞIMIZA PİKNİK YAPALIM DEDİK"

Mangal başında et pişiren Ali Aydın ise "Evde duracağımıza piknik yapalım dedik. Oyumuzu kullandık, pikniğimizi yaptık, her yer çok güzel." diye konuştu.

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

ADALAR'A AKIN ETTİLER

Yürüyüşü tercih eden vatandaşlar da çocuklarıyla fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Oy kullanan vatandaşlardın bir kısmı aileleriyle Adalar'da gezintiye çıkmayı tercih etti.

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

Bostancı, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden kalkan vapurlarla Adalar'a gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak bisiklet ve faytonlarla gezdi.

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum sonuçları canlı izle 2017

Referandum sonuçları canlı izle 2017

795
Abdullah Gül oyunu kullandı

Abdullah Gül oyunu kullandı

489
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında

127
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

320
Zehra Çilingiroğlu 'hayır' oyu kullandı

Zehra Çilingiroğlu 'hayır' oyu kullandı

400
Fransız çiftçiden ilginç protesto

Fransız çiftçiden ilginç protesto

24
Alman basını Türkiye'deki referandumla yakından ilgili

Alman basını Türkiye'deki referandumla yakından ilgili

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM