İstanbul'da oyunu kullanan seçmen sahile akın etti

Oy verme işleminin ardından, vatandaşların havaları fırsat bilip Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni doldurdukları görüldü.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Şeyma Erden de baharı değerlendirmek istediklerini aktararak, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Şimdi oğlum ve eşimle piknik yapıp güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"EVDE OTURACAĞIMIZA PİKNİK YAPALIM DEDİK"

Mangal başında et pişiren Ali Aydın ise "Evde duracağımıza piknik yapalım dedik. Oyumuzu kullandık, pikniğimizi yaptık, her yer çok güzel." diye konuştu.

ADALAR'A AKIN ETTİLER

Yürüyüşü tercih eden vatandaşlar da çocuklarıyla fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Oy kullanan vatandaşlardın bir kısmı aileleriyle Adalar'da gezintiye çıkmayı tercih etti.

Bostancı, Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden kalkan vapurlarla Adalar'a gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak bisiklet ve faytonlarla gezdi.