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İstanbul'da Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda, 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA | 28.06.2018 - 06:49..
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Narkotik ekipleri ve Özel Harekat Polisi'nin ortaklaşa yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, ele geçirilen miktar açıklanmadı.

İstanbul'da Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 53 kişiye ait 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli yürütülen, Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da Özel Harekat'la uyuşturucu operasyonu

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