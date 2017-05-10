İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

Ashab-ı Aksa Derneği tarafından Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde, Özgür Kudüs Gecesi düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sinevizyon gösterisi, konuşmalar ve ezgi dinletisi yapıldı.

Programda konuşan Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Başkanı El-Awaisi, Mescid-i Aksa'yı gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşturmadan önce zihinlerde ve kalplerde özgürlüğüne kavuşturmak gerektiğini söyledi.

Müslümanları Kudüs’ün özgürlüğüne katkı vermeye davet eden El Awaisi, "Kudüs ve Mescid-i Aksa Allah’ın yarattığı herhangi bir yer gibi değildir. Bu yeri Allah, Kur’an’da belirtmiş, Hz. Peygamber hadislerinde zikretmiştir. Mekke, Kabe eğer bir hidayet merkezi ise, Medine, Mescid-i Nebevi eğer bir rahmet merkezi ise Mescid-i Aksa da bir bereket merkezidir." diye konuştu.

"ZAYIF BİR TÜRKİYE, MESCİD-İ AKSA'YI KURTARAMAZ"

Türkiye'nin ve Türk halkının Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşturulmasında çok önemli bir rolü olacağını ifade eden El-Awaisi, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa’da, Bilal’in sesini yeniden duyacağız. Burası sadece Filistinlilerin, sadece Arapların yeri değil, burası ümmet-i Muhammed'in yeri. Onun için burayı sadece Filistinliler ve Araplar değil, ümmet-i Muhammed fethedecektir. Dört ülke, Mescid-i Aksa'nın fethinde söz sahibi olacak: Mısır, Suriye, Irak ve Türkiye. Zayıf bir Türkiye asla Mescid-i Aksa’yı kurtaramaz. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda. Öte yandan da Suriye’nin ve Mısır’ın da kurtarılıp özgürleştirilmesine ihtiyaç var."





"MESCİD-İ AKSA HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLSUN"

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci, bu dünyada güçlü ve huzurlu olmanın yolunun Mescid-i Aksa'dan geçtiğini belirterek insanları Mescid-i Aksa ile ilgilenmeye davet etti.

Demirci, İsra hadisesinden sonra İslam Devletinin kurulduğunu hatırlatarak, "Müslümanların birleşmesini istiyorsak Mescid-i Aksa bizim için büyük bir örnek ve ferahlıktır. Mescid-i Aksa'yı bu gece dışında da unutmamalıyız. Sürekli zihinlerimizde olmalı. Her zaman Kudüs için Mescid-i Aksa için dua edelim. Mescid-i Aksa her zaman gündemimizde olsun. Mescid-i Aksa’da ebabil olmak için çalışalım." ifadelerini kullandı.

Ashab-ı Aksa Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ise amaçlarının Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında insanları bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Gecede yapılan kura çekimi ile 5 kişi Kudüs gezisine gitmeye hak kazandı.