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İstanbul'da Paris rüzgarı esecek

Fransız çağdaş sanatını ve kültürel çeşitliliğini İstanbul'daki sanatseverlere tanıtmayı amaçlayan PAR-IS-TANBUL, başladı.

AA | 21.06.2018 - 14:30..
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Fransa'da 1982'de başlatılan ve her yıl 21 Haziran'da gerçekleşen Müzik Festivali, 2016'da da Bomontiada'da düzenlendi.

FESTİVAL ÜCRETSİZ

Bu etkinlikten yola çıkılarak İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Bomontiada iş birliğiyle düzenlenen ve tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festival; erişilebilirlik, beraberlik, çeşitlilik ve kardeşlik ilkelerini benimsetmeyi, aynı zamanda sosyal ve kültürel buluşmalar için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

İstanbul'da Paris rüzgarı esecek

FRANSIZ KÜLTÜRÜNÜN FARKLI YÖNLERİ

Fransız kültürünün farklı yönlerini disiplinler arası programıyla kurgulayan festival, Paris'in küçük bir parçasını İstanbul'a taşıyacak.

DJ Herve Carvalho ve Guido Minisky'nin kurduğu Acid Arab, Pierrot Casanova, Nicolas Borne ve Cezayirli klavyeci Kenzi Bourras'tan oluşan grubun konseriyle başlayan festivalde, bu akşam Abdul & The Gang sahne alacak.

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