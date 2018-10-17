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İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi

İBB tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirilen geri dönüşümlü akbil cihazlarına boş pet şişe atan İstanbullular İstanbulkartlarını doldururken, vatandaşlar uygulamadan memnun.

İHA | 17.10.2018 - 17:28..
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Ulaşımın yoğun olduğu İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular için sevindirici bir uygulanmaya başladı.

BOŞ PET ŞİŞE KARŞILIĞINDA İSTANBULKART DOLUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro istasyonlarına koymuş olduğu geri dönüşümlü İstanbulkart dolum makineleri ile toplu taşıma araçlarını kullananlar, boş pet şişe karşılığında İstanbulkartlarını doldurabilecekler.

İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi

HEM ÇEVRE KORUNUYOT HEM DE MADDİ KAZANÇ SAĞLANIYOR

Çöpe atmak yerine bu makinelere attıkları pet şişeler ile hem çevreyi korumuş hem de maddi olarak kazanç sağlamış olacaklar.

İstanbul'da bir çok noktaya pet şişe otomatları konulurken, vatandaşlar da uygulama yoğun ilgi gösteriyor. Uygulamanın başlamasıyla en çok sevinenler ise öğrenciler oldu.

Pet şişe ile İstanbulkart dolum dönemi başladı VİDEO

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda İstanbulkartını dolduran öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi

İstanbul'da pet şişeni at 'İstanbulkart'ını doldur dönemi

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