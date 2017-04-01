İstanbul'da PKK operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH içerisinde, İstanbul 3. Bölgede sözde kadrolu olarak faaliyet yürüten "Deniz-Aliye" kod adlı T.A. yakalandı.

Bu şahsın üst aramasından elde edilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucunda, kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine silahlı saldırı planlandığı, terör örgütü adına 4 silahlı soygun ve bir marketin kundaklanması eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütü adına bu eylemleri gerçekleştiren, yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonlarda 9 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Bir şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.