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İstanbul'da PKK operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınarak, emniyete sevk edildi.

DHA | 20.04.2018 - 10:48..
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İstanbul'da PKK operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına korsan gösteri ve eylemlere katıldığını tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

TEM Özel Tim ekipleri, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 21 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında bir şüphelinin hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer bir şüphelinin ise kayıp şahıs olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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