taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

İstanbul'da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Örgütün sözde kuruluş yıl dönümünde bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştirecekleri bilgisi alınan 9 kişi yakalandı.

AA | 25.11.2017 - 09:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

PKK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün 27 Kasım 1978 tarihindeki sözde kuruluşu nedeniyle bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştirecekleri bilgisi alınan örgüt üyesi kişilere yönelik, Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel içerikli dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Elektrik borcu olan çiftçilere fark ödemesi desteği yok
Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçlarını ödeyinceye kadar fark ödemesi desteklemesi yapılmayacak.
Bilal Erdoğan: İslam'ın ılımlısı, aşırısı olmaz
Bilal Erdoğan, Kur'an'ı doğru anlamak için başvurulacak birinci kaynağın Hazret-i Muhammed olduğunu belirtti.
Büyükelçi atamaları resmi gazetede yayımlandı
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.
Bakan Albayrak: Risk barındıran madenler denetimlerle belirlenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2018'de 7 binden fazla habersiz denetleme yapılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

Beyaz Saray'dan fikir birliği açıklaması

93
Almanya Soçi için kararsız

Almanya Soçi için kararsız

43
Batum'da çıkan otel yangınında 12 kişi öldü

Batum'da çıkan otel yangınında 12 kişi öldü

24
Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

Rihanna korsan satıcıyı şikayet etti amcası tutuklandı

6
ODTÜ'de LGBT eylemi

ODTÜ'de LGBT eylemi

75
ABD'nin Suriye'deki asker sayısında yeni rakam

ABD'nin Suriye'deki asker sayısında yeni rakam

27
Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

Jeff Bezos'un servetini 100 milyar dolar oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM