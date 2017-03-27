İstanbul'da polis altın sikkeleri satılmadan ele geçirdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde M.D, M.Ö ve Suriye uyruklı S.A isimli şahısların kaçak kazı sonucu elde ettikleri M.Ö 6.ve 7. Yüzyıl Roma, Bizans ve Yunan dönemlerine ait altın ve gümüş sikkeleri 500 Bin TL'ye piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı.

POLİS KISKAVRAK YAKALADI

İhbar üzerine takibe alınan şüpheli şahıslar, Zekeriyaköy Uskumru Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

121 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda altın, gümüş sikke ve objelerden oluşan toplam 121 adet tarihi eseri piyasaya sürülmek üzereyken Zekeriyaköy'de ele geçirildi. Çağlayan Nöbetçi Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan M.D, M.Ö ve S.A isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.