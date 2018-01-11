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İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı

İstanbul'da sabaha karşı saat 04:00 sularında polis aracı yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sorun yaşanmadan atlatılan yangın, seyir halindeyken çıktı.

İHA | 11.01.2018 - 06:28..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde teknik bir arızadan dolayı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait polis aracı seyir halindeyken alev aldı.

İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı

POLİSLER ZARAR GÖRMEDİ

Aracın içinde bulunan polisler aracı hemen yol kenarına çekti. Kısa sürede alevler tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracı söndürdü.

Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan yanan polis aracındaki alevler yakınında bulunan bir araca da zarar verdi.

Bir süre araç trafiğine kapalı kalan cadde aracın çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı

İstanbul'da polis aracı seyir halindeyken alev aldı


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