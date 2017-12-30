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İstanbul'da polisle hırsızlar arasında çatışma çıktı

İstanbul Kağıthane'de bir markete giren soyguncular ile polisler arasında silahlı çatışma çıktı.

İHA | 30.12.2017 - 23:15..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları için iki şüpheliyi takibe alan polisler, şahısları girdikleri markette sıkıştırdı. Soyguncular ve polisler arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 2 hırsız yaralandı.

İstanbul'da polisle hırsızlar arasında çatışma çıktı

MARKET İÇİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 20.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 şüpheliyi takibe aldı. Motosiklet ile sokak içerisindeki markete gelen şüphelilerden bir tanesinin içeriye girdiğini gören polis ekipleri harekete geçti. Karşılarında polisi gören şüpheliler market içerisinde polis ile silahlı çatışmaya girdi. Market’te bulunan şahıslardan birisi yaralanırken, market içerisinde bulunan 1 polis de hafif yaralandı.

İstanbul'da polisle hırsızlar arasında çatışma çıktı VİDEO


YARALI POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralanan polis, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan diğer iki şüpheli ise ambulanslar ile hastaneye sevk edilirken, özel harekat polislerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

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