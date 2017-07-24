İstanbul'da polislere rüşvet operasyonu

Gözaltına alınan polislerin, kamyon ve beton mikserlerinin tonaj aşımına rüşvet karşılığı izin verdiği öne sürüldü.

KAMYONLARA İZİN VERİYORLAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı trafik polislerin rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tonaj sınırını aşan kamyon ve beton mikserlerine, rüşvet karşılığı yasak alanlara girişine de müsaade ettiklerini belirledi.

60 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 60 trafik polisi ve rüşvet verdiği iddia edilen 42 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 102 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.