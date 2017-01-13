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İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

39 ilçede "Yeditepe Huzur" adı altında genel asayiş denetimi yapıldı.

13.01.2017 - 22:46
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İstanbul'un 39 ilçesinde farklı noktalarda saat 20.00'da başlayan denetimde, polis ekipleri şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Sürücüler ve yanındakiler hakkında genel bilgi toplama(GBT) uygulaması yapan polisler, araçların içini ve bagajlarda arama yaptı. Şişli'de bir AVM önünde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde etkisi altında bulundukları tespit edilen sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı. Araç, ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.

İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

POLİS HELİKOPTERİ DENETİM YAPTI

Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de havadan denetim yaptı.


İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi
İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi
İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi
İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

İstanbul'da polisten 'huzur' denetimi

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