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İstanbul’da polisten kaçan hırsız dereye atlayarak kaçtı

Polis ekipleri, aynı olaya karışan bir kişiyi gözaltına alırken kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA | 20.12.2017 - 08:10..
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Kağıthane Galata Deresi'nde meydana gelen olayda, dereye yakın bir alüminyum işletmesine giren 3 kişi alüminyum parçalarını alıp derenin yanından kaçmaya başladı.

İstanbul’da polisten kaçan hırsız dereye atlayarak kaçtı

ÇALDIKLARI MALZEMELERİ BIRAKIP KAÇTILAR

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören 3 şüpheli çaldıkları malzemeleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini kıskıvrak yakalarken, bir şüpheli ise yanında bulunan Galata Deresine atlayarak izini kaybettirdi.

İstanbul’da polisten kaçan hırsız dereye atlayarak kaçtı

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri hırsızların çaldığı alüminyum parçalarını kendi arabalarına yükleyerek polis merkezine götürdü. Yakalanan bir kişi gözaltına alınırken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’da polisten kaçan hırsız dereye atlayarak kaçtı

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