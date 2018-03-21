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İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bir şahsın aralarında husumet bulunan esnafa ve sokaktakilere balkondan pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İHA | 21.03.2018 - 00:09..
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Yaklaşık 1 yıl önce araç park etme meselesi yüzünden evinin yakınındaki esnafla aralarında husumet bulunan E. P. isimli şahıs, aynı meseleden dükkanına gittiği esnaf Ercan S. arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Dükkandaki 2 kişiye bıçak çeken E.P., esnaf Ercan S.’nin araya girmesiyle dükkandan çıktı. Olayın ardından E.P.’nin telefonda Ercan S.’ye hakaret ve küfür etmesi üzerine bir grup, evinin önünde toplandığı E.P. ile konuşmak istedi. Bu sırada balkona çıkan E.P, pompalı tüfekle şahıslara doğru rastgele ateş etti.

Olayda 5 kişi yaralanırken, durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan özel harekat ve çevik kuvvet polisleri olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Adem K. ile Ercan S’nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince şüpheli gözaltına aldı.

YARALILARIN 2'Sİ AĞIR

Olayda yaralanan 14 yaşındaki çocuk, “Ateş ettiler bacağımdan yaralandım saçma isabet etti. Yolda yürüyordum ateş ettiler. Annemin de kafasına isabet etti” dedi.

Olay esnasında sokakta olan bir vatandaş ise, “Ben çocuğu ittim bir yere saklandım. Eczanenin kapısına vurdular buradakiler. Çok ses geldi. pompalı tüfek sesi vardı. Ekip aracı geldi daha sonra” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

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İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

İstanbul'da pompalı tüfekle 5 kişi yaralandı

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