İstanbul'da prefabrik çatı çöktü 63 yaşındaki bekçi öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Erikli, kapıyı kontrol etmek için çatıya çıktı. Site bekçisi olarak çalışan 63 yaşındaki Ercan Erikli, kırılan prefabrik alandan yere düştü.





DÜŞTÜĞÜNDE KAFASINI ÇARPTI

Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokakta bulunan tekstil yıkama atölyesinde meydana geldi. Düşmesinin etkisiyle kafasını çarpan Ercan Erikli olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda Ercan Erikli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerin ardından Ercan Erikli’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



