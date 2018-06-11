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İstanbul'da puro operasyonu

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı olarak sokulan puro, sigara ve tütün ürünlerinin bulunduğu 32 bin ürün ele geçirildi.

İHA | 11.06.2018 - 16:59..
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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen sahte tütün ürünlerine yönelik alınan ihbar üzerine Fatih Tahtakale'deki iki ayrı iş hanını yakın takibe aldı.

İŞ HANLARINA BASKIN

Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından ‘depo’ olarak kullanılan bölümlerin kime ait olduğunu tespit ederek operasyon kararı aldı.

8 Haziran Cuma gecesi iki handaki adreslere giren polis, depoda 23 bin 425 paket puro, 5 bin 340 sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likit nikotin ele geçirdi.

İstanbul'da puro operasyonu

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda ele geçirilen puroların kaçak yollarla yurt dışından getirildiği, puro kutularının ise Türkiye’de üretildiği belirlendi. Ünlü markalara ait kutulara yerleştirilen puroların sahte olabileceği ileri sürülürken, depoda olayla bağlantısı olduğu sanılan 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da puro operasyonu

Yakalanan şüpheli hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İstanbul'da puro operasyonu

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