İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 170 kilometreye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü ve 284,7 kilometre uzunluğundaki projelerin bitirilmesiyle raylı sistemin uzunluğu 2022'de 455,7 kilometreye çıkacak.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul'daki mevcut raylı sistem hatlarının uzunluğu düne kadar 160,5 kilometreydi ve bu hatlarda 162 istasyonda yolculara hizmet veriliyordu.

İSTASYON SAYISI 169 OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattının 9,5 kilometreyi bulan ikinci etabının hizmete alınmasıyla raylı sistem uzunluğu 170 kilometreye ulaşırken, istasyon sayısı ise 169 oldu.

170 KM 169 İSTASYON HİZMETTE

284,7 KİLOMETRE YAPILIYOR

İstanbul'da halihazırda hizmet veren raylı sistemin yanı sıra inşaatı devam eden projeler de bulunuyor. Birbirinin devamı veya birbiriyle bağlantılı şekilde süren projelerin büyük bölümünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütüyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da İstanbul'daki ulaşım hizmetine önemli katkılar sunuyor. Her iki kurumun çalışmasını yürüttüğü raylı sistemin uzunluğu, 284,7 kilometre.

Bu hatların da 2020 yılı sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor. Bunların arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını sürdürdüğü 63 kilometre uzunluğunda, Marmaray ile entegrasyonu sağlanacak Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattı da bulunuyor.

Kimisi 2018 sonunda kimisi de 2022'de hizmete açılacağı planlanın projelerin hayata geçirilmesiyle İstanbul'da raylı sistemin uzunluğu 455,7 kilometreyi bulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımı devam eden raylı sistem projeleri, uzunlukları ve tamamlanış tarihine ilişkin bilgiler şöyle:

İstanbul'da 17 hatta, 118 şantiyede 25 bine yakın işçi raylı sistem inşaatında çalışıyor. Belediye yakın gelecekte metro hatlarının hizmete açarak kentteki ulaşım sorununu çözmeyi amaçlıyor.

Aralık 2017'de açılışı yapılan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattını yaklaşık bir yıl içinde 21 milyon 162 bin kişi tarafından kullanılması göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem uzunluğunu bin 100 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.