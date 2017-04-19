İstanbul'da referandum protestolarına 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunca kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasından çıkan "Evet" kararının meşru olmadığı iddia edilerek kent genelinde birtakım protesto eylemleri yapıldığı belirtildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, "Protesto eylemlerinde, grupları yönlendirip provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz gösteri ve yürüyüşler ile halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan Gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağlamaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak 19 Nisan 2017 günü saat 04.30 da yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi tarafımıza gözaltına alınmıştır." denildi.



