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İstanbul'da "renkli koşu festivali"

İstanbul'da düzenlenen "Color Sky 5K" koşusuna, 2 bin sporcu katıldı.

07.05.2017 - 16:25
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Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul'da

5 KİLOMETRELİK PARKUR KOŞULDU

Caddebostan Sahili'nde çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 2 bin kişi sporcu kaydı yaptırarak 5 kilometrelik parkuru koşmaya başladı.

İstanbul'da

5 FARKLI RENKTE GIDA BOYASI PÜSKÜRTÜLDÜ

Bu koşuya özgü olarak parkurun her bir kilometresinde kurulan renk istasyonlarında, katılımcıların üzerine 5 farklı renkte gıda boyası püskürtüldü.

Yüzde 100 mısır nişastası ile yapılmış renkli toz yağmuruna tutulan koşucular, bitiş noktasında yerlere yatarak yorgunluklarını attı.

İstanbul'da

İstanbul'da

İstanbul'da

İstanbul'da

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