İstanbul'da

Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

5 KİLOMETRELİK PARKUR KOŞULDU

Caddebostan Sahili'nde çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 2 bin kişi sporcu kaydı yaptırarak 5 kilometrelik parkuru koşmaya başladı.

5 FARKLI RENKTE GIDA BOYASI PÜSKÜRTÜLDÜ

Bu koşuya özgü olarak parkurun her bir kilometresinde kurulan renk istasyonlarında, katılımcıların üzerine 5 farklı renkte gıda boyası püskürtüldü.

Yüzde 100 mısır nişastası ile yapılmış renkli toz yağmuruna tutulan koşucular, bitiş noktasında yerlere yatarak yorgunluklarını attı.















