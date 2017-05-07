İstanbul'da

Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.
5 KİLOMETRELİK PARKUR KOŞULDU
Caddebostan Sahili'nde çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 2 bin kişi sporcu kaydı yaptırarak 5 kilometrelik parkuru koşmaya başladı.
5 FARKLI RENKTE GIDA BOYASI PÜSKÜRTÜLDÜ
Bu koşuya özgü olarak parkurun her bir kilometresinde kurulan renk istasyonlarında, katılımcıların üzerine 5 farklı renkte gıda boyası püskürtüldü.
Yüzde 100 mısır nişastası ile yapılmış renkli toz yağmuruna tutulan koşucular, bitiş noktasında yerlere yatarak yorgunluklarını attı.