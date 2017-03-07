İstanbul'da riskli binalar yıkılıyor

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Kaya, İstanbul’da 1999’daki depremden sonra riskli binaların belirlenmesi konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kentte yaklaşık 50 bin riskli bina tespit edildiğini ifade eden Kaya, “Bu 50 bin riskli binada 220 bin civarında konut ve 31 bin civarında da iş yeri var. Tabii bunlar bizim tespitlerimiz. Mevcutta bu sayının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul’da riskli olduğu için yıkılan bina sayısı yaklaşık olarak 19 bin ve bu da 88 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Halen yıkım çalışmaları devam eden birçok ilçede, birçok bina var. Bununla ilgili kira yardımı da devam ediyor. Yaklaşık olarak 775 milyon lira kira yardımında bulunmuş oluyoruz” dedi.

62 BÖLGEDE ÇALIŞMA

Kaya, İstanbul’da 19 ilçede ve 62 bölgede riskli alan çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

FİKİRTEPE'DEKİ ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ

Gaziosmanpaşa, Kadıköy, esenler, Sarıyer, Kartal, Pendik, Beyoğlu ve birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü, Fikirtepe’deki çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kaya, “Fikirtepe’nin tamamına baktığımızda, 134 hektarlık bir alan var ve 6 bin 341 riskli bina tespit ettik. 17 bin 728 bağımsız bölüm tespitimiz de var. Buranın planlaması sonucu 61 yapı adası meydana geliyor. Şu anda bu yapı adalarında birçoğunun inşa faaliyetleri devam ediyor. Bütün binalar yenilendiği zaman güzel bir Fikirtepe göreceğiz diye düşünüyorum. Fikirtepe’deki çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca takip edilmekte” ifadelerini kullandı.