İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor.

HAVALİMANI METROSU KISMİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Atatürk Havalimanı-Yenikapı arasında çalışan metro, su baskını nedeniyle Bakırköy'e kadar sefer yapıyor.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İstanbul Boğazı görüş mesafesinin düşmesi ve kuvvetli yağmur nedeniyle deniz trafiğine kapatıldı.

Gemicilik acentesi GAC tarafından yayımlanan bültende dünyanın başlıca deniz yollarından olan boğazın 08:30'dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldığı belirtildi.

AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE KAPATILDI

Avrasya Tüneli'nde Anadolu-Avrupa yönü trafiğe kapatıldı.

HAVALİMANLARINDA RÖTARLAR VAR

Öte yandan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sağanak yağış ve fırtına nedeniyle seferler rötarlı olarak gerçekleştiriliyor, bazı uçaklar ise diğer şehirlerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor.