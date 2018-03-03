taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

AA | 03.03.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Gündem

Beyoğlu, Beykoz, Kadıköy, Bağcılar, Çekmeköy, Fatih, Ümraniye, Şişli'nin de aralarında olduğu bazı bölgelerde yağmur etkili oldu. Bazı bölgelerde de dolu yağışı görüldü.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına, bina girişlerine ve kapalı yerlere sığındı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

DİKKATLİ VE TEDBİR UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bugün İstanbul genelinde sağanağın beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Mahkemenin Mutlu ve Çapkın kararı
Mahkeme heyeti, 200 sayfalık gerekçeli kararında serbest bırakılan Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın, örgütün illegal tüm eylemlerine ve işlemlerine seyirci kaldığını açıkladı.
CHP'de genel başkan kontenjanı artıyor
Genel başkanın kontenjan hakkını genişleten madde CHP'lileri kızdırdı. "Parti içi demokrasi geriye gidiyor." eleştirilerine Kılıçdaroğlu "Ön seçimi de ben getirdim." diyerek cevap verdi.
DEAŞ'tan kaçan göçmenler Erzurum'da yakalandı
Afganistan’daki terörist gruplardan kaçıp Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kaçak göçmenlere Erzurum polisi engel oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nda 924 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 924 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

42
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

40
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

40
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

47
Raco ele geçirildi

Raco ele geçirildi

93
Raco'ya girildi: İlk görüntüler

Raco'ya girildi: İlk görüntüler

98
Raco'ya girildiği an

Raco'ya girildiği an

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM