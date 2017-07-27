İstanbul'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

BEKLENEN YAĞIŞ GELDİ

Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, kent genelinde etkili oluyor. Yağışla birlikte rüzgar da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde esiyor.

İSTANBUL KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18:25 itibariyle yüzde 81'e ulaştı. İstanbul dakikalar içinde karanlığa büründü. Doğal felaket iş çıkış saatine denk geldi ve alarmın rengi bir anda kırmızıya döndü.