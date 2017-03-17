İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Yağmur nedeniyle trafik yavaşlarken bazı vatandaşlar ıslanmamak için caddelerde koştu. Bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.
İSTANBUL'DA YAĞMUR, ANKARA'DA KAR
Taşkınların olduğu yollarda vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteoroloji, İstanbul için gün boyu yağmur, Ankara için ise kar uyarısı yaptı.
BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 7
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12