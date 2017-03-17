İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Yağmur nedeniyle trafik yavaşlarken bazı vatandaşlar ıslanmamak için caddelerde koştu. Bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

İSTANBUL'DA YAĞMUR, ANKARA'DA KAR

Taşkınların olduğu yollarda vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteoroloji, İstanbul için gün boyu yağmur, Ankara için ise kar uyarısı yaptı.

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 7

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12