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İstanbul'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sultangazi İlçesinde, rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı apartmanların bodrum katları ile bir iş yerini su bastı.

AA | 03.01.2018 - 08:28..
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Şehir genelinde gece saatlerinde yıldırım ve şimşeklerle birlikte etkili olan sağanak esnasında, bazı ilçelerde rögarların tıkanması ve taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

BODRUM KATLARI SU BASTI

Sultangazi İlçesi 50.Yıl Mahallesi 2200. Sokak'ta rögarların tıkanması sonucu, bazı apartmanların bodrum katlarını ve bir tekstil atölyesini su bastı. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri, evlerinin su altında kaldığını görünce çocukları ile birlikte dışarı çıktı. Ardından vatandaşlar, kovalarla suları tahliye etti.

Tekstil atölyesi sahibi de suların bastığı iş yerini kendi imkanlarıyla temizledi.

Su baskını sonucu ev ve iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İSKİ EKİPLERİNE TEPKİ

Su baskınını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine haber veren ev sahipleri ile iş yeri sahibi, ekiplerin geç gelmesine tepki gösterdi.

Sokağın bulunduğu caddeye gelen İSKİ ekipleri, tıkanmış rögarları açma çalışması başlattı.

İstanbul'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İstanbul'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

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