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İstanbul'da sahte içki operasyonu

Jandarma ekipleri İstanbul genelinde dağıtımı yapılacak olan binlerce litre sahte içki ele geçirdi.

10.04.2017 - 08:54
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İstanbul Başakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi'de, yabancı uyruklu şahısların, sahte içki üretimi yaptığı ihbarı alan Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Başakşehir'de bulunan bir düğün salonunun alkol üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığı tespit edildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

BİNLERCE ŞİŞE SAHTE İÇKİ ÜRETECEKLERDİ

Başakşehir'deki bir düğün salonunun sahte içki üretim ve depolama tesisi olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, 3 adreste yaptığı aramalarda, 3 özel dizayn edilmiş damıtma kazanı, jeneratör, bin 297 litre sahte rakı, bin 200 litre etil alkol, 356 litre sahte votka, 18 litre sahte viski, 200 sahte bandrol, 7 bin sahte kapak, çok sayıda sahte içki etiketi, 5 basınç dinamosu, 5 su pompası, 8 adet 1 tonluk tank, 2 adet 2 tonluk tank ile 3 adet 5 tonluk tank ele geçirdi.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

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