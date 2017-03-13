İstanbul'da sahte içki operasyonu: 4 tutuklama

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Zeytinburnu, Fatih, Ataşehir, Sultangazi, Avcılar, Üsküdar, Esenler ve Bayrampaşa'da belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, 11 bin 249 şişe sahte içki, 37 bin 395 sahte bandrol, 20 bin 60 şişe kapağı, 3 bin 963 boş şişe, 2 bin 537 litre metil alkol ve 87 bin 178 içki etiketi ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, sahte içki ürettikleri ve sattıkları iddia edilen 38 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.