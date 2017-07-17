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İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinde düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

17.07.2017 - 20:03
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Fatih'teki bir depoya operasyon düzenledi.

BİN 750 ŞİŞE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, satışa hazır bin 750 şişe içki ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, içkilerin üretildiği Bağcılar'daki imalathaneye de baskın yaptı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

ALKOL DEĞERİ ÖLÇEN ALET DE VAR

Baskın sırasında imalathanede bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yüzlerce şişe satışa hazır içki ile içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bu arada, imalathanede alkol değeri ölçen aletin bulunması dikkati çekti. Gözaltına alınan şüphelilerle, ele geçirilen içki ve malzemeler emniyete götürüldü.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

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