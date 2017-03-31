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İstanbul'da sahte savcı 200 bin lirayla yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtarak Manisa’da bir kadını 200 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı İstanbul’da yakalandı.

31.03.2017 - 08:27
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PARA

Manisa'da yaşayan S.E isimli kadın, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisini telefonda savcı olarak tanıtan bir kişinin 200 bin lirasını dolandırdığını bildirdi. Polis bunun üzerine çalışma başlattı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yapılan teknik takiple dolandırıcılık şüphelisinin İstanbul'da olduğunu tespit edildi. Fatih Aksaray Mahallesi Millet Caddesi üzerinde önceki gün durdurulan takside şüpheli Mehmet Hanif K. (29) 200 bin lirayla yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fatih Asayiş Büro Amirliği getiren şüpheli Mehmet Hanif K. ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli üzerinde bulunan paranın dayısına ait olduğunu öne sürdü.

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