İstanbul'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet müdürlüğü ekipleri internet sitelerinde çeşitli sahte ürünler satan bir şebekeyle ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

4 KİŞİ TAKİBE ALINDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 2'si Türkmenistan uyruklu toplam 4 kişiyi belirleyerek takibe aldı.

Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi'nde ofis olarak kullandığı adresi belirleyen polis ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇLAR, SAHTE PIRLANTA YÜZÜKLER...

Yapılan operasyonda 5 kamyon dolusu sahte pırlanta yüzük, kolilerce sahte cinsel içerikli ilaçlar, ünlü markalara ait saatlerin taklitleri, orijinallerinin aynısı oyuncak cep telefonları, çok sayıda fatura, sahte milli piyango biletleri ile kazı kazan kartları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin tespit ettiği Türkmenistan uyruklu Raykom K., Ezir T., Özcan K. ve Yılmaz O. yakalanarak gözaltına alındı.

MUSLUK SUYUNU CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI DİYE SATIYORLARDI

Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin musluk suyunu şırıngalarla şişelere doldurduktan sonra içine gıda boyası koyarak cinsel uyarıcı ve cinsel güç arttırıcı ürün olarak sattıklarını belirledi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden aldıkları siparişleri haftalık olarak hazırlayıp yakalanmamak için Tekirdağ'a götürdükleri oradan kargoya verdiklerini, iade olarak gelen ürünleri de kargo firmasından teslim aldıklarını tespit etti.

ÇAĞRI MERKEZİ DE KURMUŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin sattıkları ürünlerin alıcı tarafından beğenilmemesi, iade etmesi ve şikayet edilme gibi durumları da göz önüne alarak çağrı merkezi kurduklarını belirledi.

Şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden kendilerini arayan kişilerin ürünlerin öncelikle değişimlerini yapmaya ve çeşitli hediyeler yollayarak ikna ettikleri iddia edildi.