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İstanbul'da sahte vize operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonla, bin Euro'ya sahte vize düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı.

23.10.2017 - 14:43
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti ve göçmen kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalarda Fatih İskenderpaşa'da bir turizm şirketinde sahte vize düzenlendiğini belirledi. Ekipler, Avrupa ülkelerine geçiş yapmak isteyen kişilere sahte vizesi çıkaran 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için 16 Ekim'de düzenlenen operasyonda B.A., Z.A., B.G. ve İ.İ. yakalandı.

İstanbul'da sahte vize operasyonu

9 ÜLKEYE AİT VİZE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir tabanca, manyetik kart kopyalama cihazı, dizüstü bilgisayar, hard disk, farklı ülkelere ait 11 sahte pasaport, İtalya'ya ait 9 ikamet izni, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada, İspanya, Avusturya ve Türkiye'ye ait toplam 158 boş vize yaprağı ile 4 Schengen vizesi ve 126 adet boş hologram ele geçirildi.

İstanbul'da sahte vize operasyonu

GERÇEĞİNE ÇOK BENZİYOR

Şüphelilerin sahte vizeleri bin eurodan sattıkları, gerçeğinden ayırt etmenin de oldukça güç olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sahte vize operasyonu

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A., Z.A. ve İ.İ. tutuklanırken, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte vize operasyonu

ŞEBEKE LİDERİ ARANIYOR

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebeke lideri olduğu öne sürülen M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da sahte vize operasyonu

İstanbul'da sahte vize operasyonu

İstanbul'da sahte vize operasyonu

İstanbul'da sahte vize operasyonu

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