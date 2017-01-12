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'İstanbul'da saldırı daha hoş' şarkısı için özür

France Inter radyosu, Reina saldırısı hakkında 'İstanbul'da bir saldırı daha hoş' sözlerini içeren şarkı için özür diledi.

12.01.2017 - 20:49
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Fransız France Inter radyo kanalında hiciv türü şarkı ve taşlamaları ile tanınan Frederic Fromet'nin seslendirdiği “Reina şarkısı”nın sözleri tepkiye neden olmuş, Fransa’da yaşayan Türkler radyoyu telefon ve e-posta yağmuruna tutmuştu.

RADYO GENEL MÜDÜRÜ ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler karşısında France Inter Radyosu Genel Müdürü Laurance Bloch, “Fransa Inter Radyosu’nun komedyen şarkıcılarından biri tarafından yazılmış ve seslendirilmiş şarkıyı, o saldırıların kurbanlarına saygısızlık olduğunu düşüncesindeyiz. Türk milletini incittiysek gerçekten üzgünüm.” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Tepkileri anlıyorum. Şarkıdaki kelimelerin ilk anlamlarını alırsanız gerçekten sizi şok etmesini de anlıyorum ve bundan dolayı çok üzgünüm. Fransa'da ve özellikle France İnter Radyosu'nda skandalları, yanlışları daha dikkat çekici ve çarpıcı biçimde kınamak, eleştirmek için şok edici argümanlar kullanma yöntemini seçiyoruz. Bu şarkıda da Avrupa halkını ve yöneticilerini İstanbul'daki saldırıya daha duyarlı olmaya çağıran bir tema işleniyor. Bütün kurbanlara eşit yaklaşılması ve şefkat gösterilmesi çağrısı var. Bu kara mizah ve Fransa'da da aynı acı ile sarsıldığımızda aynı kara mizahla pek çok defa buna benzer şarkılar oldu. Emin olun ki ne aşağılama, ne alay etme söz konusu, tam tersine mizahla, mesafeyle ve cesaretle bilinçleri uyandırma amacı var. Umarım iyi niyetimiz konusunda sizi yeterince temin edebildim. Bütün France İnter adına kardeşlik duygularımı sunuyorum."

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