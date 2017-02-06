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İstanbul'da saldırı hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

Yakalanan 3 kişinin eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

06.02.2017 - 16:18
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İstanbul'da saldırı hazırlığı yapan 3 terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik dün gece 3 ilçede düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

ŞİFRELİ RAPOR ÇÖZÜLDÜ EYLEMLER ORTAYA ÇIKTI

TEM ekipleri 2 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden sorumlu C.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.M.'nin üzerinde bulunan hafıza kartlarını inceleyen ekipler İstanbul'da yapılan ve yapılması gereken eylemlerin bulunduğu şifrelenmiş bir dosyaya ve çeşitli raporlara ulaştı. TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda şifreli belgeleri çözerek adı eylem planlarında geçen kişileri belirledi.

3 İLÇEDE, 3 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON

Bunun üzerine TEM Özel Tim ekipleri dün gece 3 şüpheliyi yakalamak için Sancaktepe, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde bulunan 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Y.A.(27), K.Ç.(29) ve Y.M.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O RAPORDAN BAZI BAŞLIKLAR;

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şifreleri çözülen dosya ve raporlarda yer alan bazı başlıklar şunlar; -Örgütün son zamanlarda kaybettiği güvenin geri kazanılması için sokaklarda propaganda çalışmalarının arttırılması ve maddi yardımlar toplanması - silahlı, bombalı, sokak eylemleri şeklindeki eylemlerde milli hassasiyetlerin yüksek olduğu ilçe ve bölgelerin seçilmesi

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