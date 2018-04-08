1 Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da İstanbul sokaklarında 25 yıl önce 100 liralık seyyar arabasıyla çiğ köfte satan ve bugün 800'ü aşkın şubesi bulunan, yıllık 100 milyon ciroya ulaşan Osman Yaşar'ın müthiş başarı öyküsü.

2 İstanbul’da sanal tombala operasyonu: 8 gözaltı Sultangazi’de bilgisayar üzerinden sanal tombala oynarken yakalanan 8 kişi, idari para cezası verilecek serbest bırakıldı.

3 İstanbul Boğazı'nın güvencesi: Kanal İstanbul Projesi İstanbul Boğazı'ndan her gün yüzlerce yük gemisi geçiyor ve bu gemilerin de büyük bir kısmı, tehlikeli yük taşıyor. Bu gemilere karşı uygulanacak en güzel önlem ise Kanal İstanbul.

4 Türkiye'de Paskalya Bayramı Hristiyanlığa göre, Hz. İsa’nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu Türkiye’de de pek çok ilde yapılan ayin ve etkinliklerle kutlandı.

5 Bodrum'da çöplük yangını Bodrum'daki, vahşi katı atık depolama alanında metan gazı patlaması sonucu yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

6 ABD Deyrizor petrollerini kaçırmaya hazırlanıyor Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgelerinden olan Deyrizor'da; ABD, petrolleri kaçırmaya hazırlanıyor. Uydu görüntülerinde petrol sahasında tanker yığınakları yapılıyor.