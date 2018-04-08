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İstanbul’da sanal tombala operasyonu: 8 gözaltı

Sultangazi’de bilgisayar üzerinden sanal tombala oynarken yakalanan 8 kişi, idari para cezası verilecek serbest bırakıldı.

İHA | 08.04.2018 - 17:08..
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede liderliğini Hacı D.’nin yaptığı şebekenin Cebeci Mahallesi 2482 sokaktaki bir dairede sanal tombala kumar oyunu oynattığını belirledi.

İstanbul’da sanal tombala operasyonu: 8 gözaltı

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında daireye operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri Hacı D. ve yardımcısı Uğur K. ile birlikte “sanal tombala” oynayan 8 kişiyi gözaltına aldı.

KABİNLERE AYIRMIŞLAR

Öte yandan polis, Uğur K.’nin “sanal tombala” oynamak için gelenleri kapıda karşıladığını ve daireye kadar eşlik ettiğini belirledi.

Ekiplerin dairede yaptığı aramada, şahısların kabinlere ayrılan bölmelerde topluca sanal tombala oynadıkları tespit edildi.

İstanbul’da sanal tombala operasyonu: 8 gözaltı

PARA CEZASIYLA SERBEST KALDILAR

Operasyon kapsamında 16 adet bilgisayar, 1 adet modem ve bin 190 liraya el konuldu. Şebeke lideri Hacı D. ve Uğur K. ile birlikte sanal tombala oynarken suçüstü yakalanan 8 kişi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar idari para cezası kesilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

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